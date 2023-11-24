Суд в Коми оставил в силе приговор экс-зампреду правительства региона Порядину

При этом суд смягчил приговор политтехнологу Максиму Минееву

СЫКТЫВКАР, 24 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Республики Коми оставил в силе приговор бывшему первому заместителю председателя правительства Коми - руководителю администрации главы региона Михаилу Порядину, осужденному за хищение более 200 млн рублей благотворительного фонда "Патриот", а также директору фонда Николаю Игнатьеву. При этом суд смягчил приговор политтехнологу Максиму Минееву, срок наказания ему снизили на полгода - до четырех лет и шести месяцев лишения свободы, а штраф увеличили на 50 тыс. рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"По совокупности преступлений назначить Минееву окончательное наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима со штрафом в 350 тыс. рублей. В остальной части приговор в отношении Минеева, Порядина и Игнатьева оставлен без изменений", - огласила приговор судья.

Суд учел беременность супруги Минеева и добровольное частичное возмещение нанесенного ущерба.

Как заявили ТАСС адвокаты Порядина и Игнатьева Наталья Рыбина и Михаил Головин, они будут и дальше оспаривать приговор.

О деле хищений из фонда

Порядина задержали и взяли под стражу в октябре 2021 года, уголовное дело возбудили следователи управления ФСБ по Коми. Первоначально ему предъявили обвинение в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Порядин лично похитил 85 млн из 200 млн рублей благотворительного фонда. Затем Порядину предъявили обвинение по ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств), так как следствие считало, что путем заключения фиктивных договоров с предпринимателями денежные средства обналичили и легализовали. Всего, по данным следователей, Порядин с Минеевым и Игнатьевым похитили около 200 млн рублей.

Игнатьев признал вину частично, заявив в суде, что виновен в выводе денег из фонда, но не причастен к их хищению. Он сообщал, что со счетов фонда, куда поступали деньги от благотворительных пожертвований крупных компаний, в 2018-2020 годах обналичили и вывели более 200 млн рублей. По его словам, средства выводились на некие предвыборные проекты, а отчетность по использованию денег была фиктивной, на реальные патриотические мероприятия потратили не более 5 млн рублей.

Минеев признал вину полностью, заявив суду, что передал Порядину лично и через доверенных лиц всего 85 млн рублей, выведенных из фонда. Порядин же заявил о своей полной невиновности и непричастности к хищениям из фонда и оговоре со стороны свидетелей по делу.

Сыктывкарский городской суд по совокупности преступлений назначил Порядину наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей и лишением права занимать определенные должности на три года. У него конфисковали 192 млн рублей. Минеева осудили на пять лет колонии общего режима со штрафом в 300 тыс. рублей, Игнатьев - на пять лет и шесть месяцев колонии общего режима со штрафом в 350 тыс. рублей. Все фигуранты и их адвокаты оспорили приговор, посчитав решение несправедливым и слишком суровым. Государственный обвинитель просил суд оставить приговор без изменений.

Порядин работал в Коми с 2015 года по апрель 2020-го вместе с бывшим главой Коми Сергеем Гапликовым и подал в отставку вместе с ним. Фонд "Патриот" был ликвидирован в мае 2021 года по решению Арбитражного суда Коми.