В Крыму задержали россиянина, отправлявшего на Украину компоненты военной авиатехники

В ФСБ сообщили, что его заключили под стражу

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму завербованного украинскими спецслужбами россиянина, переправлявшего на Украину комплектующие к военной авиатехнике. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В городе Феодосия по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена) задержан гражданин РФ. Будучи завербованным представителями украинских спецслужб и действуя в их интересах, он осуществлял за денежное вознаграждение поиск и переправку на Украину комплектующих к военной авиационной технике российского производства", - сообщили в ЦОС.

Как отметили в ФСБ, он заключен под стражу. Ведется следствие.