В Омске при столкновении автобуса с трактором пострадали шесть человек

По данным прокуратуры, в момент аварии трактор убирал снег на участке улицы, обозначенном временными дорожными знаками

ОМСК, 24 ноября. /ТАСС/. Столкновение пассажирского автобуса и убиравшего снег трактора произошло в Омске. Как сообщила пресс-служба УМВД по Омской области, в ДТП пострадали шесть пассажиров, включая одного ребенка.

"В результате ДТП медицинская помощь понадобилась шести пассажирам автобуса, в том числе 10-летнему мальчику: они доставлены в больницу, предварительно, с ушибами и ссадинами", - говорится в сообщении.

ДТП произошло около 09:30 (06:30 мск). В салоне автобуса находились 12 пассажиров. Как уточнили в прокуратуре Омской области, автобус врезался в трактор, который убирал снег на участке улицы, обозначенном временными дорожными знаками. По факту столкновения прокуратура организовала проверку.