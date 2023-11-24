24 ноября, 07:08

В Челябинской области возбудили дело о смерти женщины, которая не смогла попасть к врачу

По данным СМИ, в начале сентября у жительницы Снежинска начались сильные головные боли, но у нее не получалось попасть на прием к неврологу или получить направление на компьютерную томографию

ЧЕЛЯБИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Сотрудники управления СК РФ по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту смерти в больнице жительницы Снежинска, у которой не получилось добиться приема невролога. Информацию о возбуждении дела подтвердили ТАСС в пресс-службе управления.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователями выясняются обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе.

По данным местных СМИ, в начале сентября у жительницы Снежинска начались сильные головные боли. Она безуспешно пыталась попасть на прием к неврологу или получить направление на компьютерную томографию. 15 сентября состояние женщины ухудшилось, на машине скорой помощи ее увезли в больницу. Через несколько дней она умерла в реанимации. 

Теги:
РоссияЧелябинская область
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