В Оренбургской области автобус сбил двух пешеходов

Один из них погиб

ТАСС, 24 ноября. Автобус сбил двух пешеходов в Новоорском районе Оренбургской области, один из них погиб. Об этом сообщили в УМВД по региону.

ДТП случилось в ночь на 24 ноября на дороге Орск - Домбаровка - Светлый около села Тукай. По предварительной информации, водитель автобуса Iveco наехал на двух пешеходов, которые шли по проезжей части в попутном направлении.

"В результате ДТП 55-летний пешеход от полученных травм скончался на месте, 31-летний пешеход после оказания медицинской помощи отпущен домой", - сообщили в управлении.