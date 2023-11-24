24 ноября, 07:14

Жителя Бурятии приговорили к трем годам колонии за хищение мазута на 200 млн рублей

По версии следствия, мужчина использовал свое служебное положение, чтобы под видом доставки в котельные вывозить мазут и затем продавать его

УЛАН-УДЭ, 24 ноября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд города Улан-Удэ вынес приговор по делу о хищении топочного мазута на сумму около 200 млн рублей, принадлежащего ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ. Об этом сообщается на сайте суда.

"Приговором <…> Р. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства). Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 200 тыс. рублей, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Подсудимый признал вину", - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина действовал в составе организованной группы, при этом использовал свое служебное положение: под видом доставки мазута в котельные вывозил его и продавал. Вырученные деньги использовал в своих личных целях. "Для создания видимости соблюдения условий контрактов по полной и качественной приемке мазута <…> искусственно увеличивал поставляемую массу мазута, путем его обводнения, то есть увеличения допустимой нормы содержания воды в мазуте", - пояснили в суде.

Кроме того, доказано, что мужчина совершил служебный подлог. В документы он вносил заведомо ложные и завышенные сведения о выдаче мазута в котельную. Тем самым осужденный искусственно завышал расход мазута на производство тепловой энергии для того, чтобы затем незаконно его списывать. "Противоправными действиями он вывел из учета по этим накладным мазут марки М-100 на общую сумму более 48,7 млн рублей и совершил его хищение", - отметили в суде.

Приговор не вступил в законную силу. 

Теги:
РоссияБурятия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация