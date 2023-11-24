Жителя Бурятии приговорили к трем годам колонии за хищение мазута на 200 млн рублей

По версии следствия, мужчина использовал свое служебное положение, чтобы под видом доставки в котельные вывозить мазут и затем продавать его

УЛАН-УДЭ, 24 ноября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд города Улан-Удэ вынес приговор по делу о хищении топочного мазута на сумму около 200 млн рублей, принадлежащего ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ. Об этом сообщается на сайте суда.

"Приговором <…> Р. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства). Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 200 тыс. рублей, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Подсудимый признал вину", - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина действовал в составе организованной группы, при этом использовал свое служебное положение: под видом доставки мазута в котельные вывозил его и продавал. Вырученные деньги использовал в своих личных целях. "Для создания видимости соблюдения условий контрактов по полной и качественной приемке мазута <…> искусственно увеличивал поставляемую массу мазута, путем его обводнения, то есть увеличения допустимой нормы содержания воды в мазуте", - пояснили в суде.

Кроме того, доказано, что мужчина совершил служебный подлог. В документы он вносил заведомо ложные и завышенные сведения о выдаче мазута в котельную. Тем самым осужденный искусственно завышал расход мазута на производство тепловой энергии для того, чтобы затем незаконно его списывать. "Противоправными действиями он вывел из учета по этим накладным мазут марки М-100 на общую сумму более 48,7 млн рублей и совершил его хищение", - отметили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.