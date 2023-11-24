24 ноября, 07:18

В Подмосковье завершили расследование дела о попытке ограбить ребенка

По данным следствия, днем 23 октября пьяный мужчина попытался похитить у 11-летнего мальчика мобильный телефон во дворе жилых домов в Щелкове

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который напал на 11-летнего мальчика и попытался украсть у него телефон в Щелкове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

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"Следователем следственного отдела по Щелкову ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж, совершенное с применением насилия)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 23 октября пьяный мужчина попытался похитить у ребенка мобильный телефон во дворе жилых домов в Щелкове. Он выхватил устройство из рук 11-летнего мальчика, применив при этом насилие, и попытался скрыться. Однако до приезда сотрудников правоохранительных органов его сумел задержать прохожий, Михаил Макаров. В пресс-службе отметили, что за свой смелый поступок Макаров награжден медалью "За высокую гражданственность". 

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