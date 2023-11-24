Жительницу Псковской области подозревают в убийстве троих детей

Возбудили уголовные дела

ТАСС, 24 ноября. Женщину в Псковской области подозревают в убийстве троих детей, сообщает следственное управление СК РФ по Псковской области.

"В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир в городе Великие Луки, а также в частном доме на территории Куньинского района Псковской области тел троих детей - восьмилетней девочки и двоих мальчиков 2019 и 2023 годов рождения, воспитывавшихся в семье 34-летней местной жительницы", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, следственные органы СК РФ по Псковской области возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более малолетних) и п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). По подозрению в совершении преступлений задержана мать детей. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством и.о. руководителя следственного управления, следователей и следователей-криминалистов аппарата управления, территориальных следственных отделов, сотрудников полиции, судебных экспертов.

Следователи проводят осмотр места происшествия, фиксируют следы совершенного преступления, по которым будут назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики.