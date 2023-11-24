Прокуратура Приморья начала проверку по факту госпитализации школьника после драки

По данным ведомства, устанавливается степень тяжести причиненного вреда

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября. /ТАСС/. Ученика шестого класса средней школы села Воздвиженка Приморского края госпитализировали после драки со сверстниками около школы. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края, по факту произошедшего началась проверка.

"Между учениками школы села Воздвиженка периодически происходят конфликты, в результате одного из которых госпитализировали ученика шестого класса, а руководство школы, по мнению автора видео, не принимает мер к медиации и нормализации неблагоприятной атмосферы среди детей. Факт драки между тремя учениками шестого класса, произошедший во внеурочное время 20 ноября на территории, прилегающей к школе, нашел свое подтверждение, устанавливается степень тяжести причиненного вреда", - говорится в сообщении.

Уточняется, что будут изучены материалы доследственных проверок, инициированных в 2023 году по фактам конфликтов между учениками, а также материалы, ставшие предметом рассмотрения на заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних. Прокуратура даст оценку полноте мер, принимаемых краевым министерством образования, руководством учреждения и другими органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее в местных социальных сетях и СМИ распространилось видео, на котором мачеха пострадавшего мальчика рассказывает об избиении шестиклассника учениками параллельных классов.