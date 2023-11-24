24 ноября, 08:05

Полицейские в Уфе изъяли из незаконного оборота 11,5 кг наркотика

Арестовали двух человек

ЧЕЛЯБИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Полицейские в Уфе пресекли незаконную деятельность нарколаборатории. Из незаконного оборота изъяли около 11,5 кг синтетического наркотика, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

"В Уфе оперативники главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Челябинской области задержали двух "варщиков" [наркотиков], которые работали по заданию интернет-магазина. В ходе обыска жилища полицейские обнаружили и изъяли свыше 500 кг реактивов для изготовления и порядка 11,5 кг готовой продукции", - говорится в сообщении.

По данным полиции, задержанными оказались двое безработных и ранее не судимых мужчин 1978 и 1997 годов рождения. Старший из них является гражданином другого государства, он не имел регистрации на территории Российской Федерации. Его подельник был зарегистрирован в Новосибирске. Оба проживали в том же частном доме, где наладили производство наркотиков.

По информации пресс-службы, злоумышленники забирали химические реагенты из тайников, координаты которых им присылал куратор в мессенджере. Готовая продукция в дальнейшем также распространялась бесконтактным способом. Задержанию предшествовало возбуждение главным следственным управлением ГУ МВД области уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (по обстоятельствам покушения на сбыт наркотика в особо крупном размере).

Задержанные заключены под стражу. Они стали фигурантами еще одного уголовного дела, возбужденного по факту производства наркотика. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех причастных лиц. 

Теги:
РоссияБашкортостанНовосибирская областьЧелябинская область
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