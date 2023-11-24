24 ноября, 08:07,
обновлено 24 ноября, 08:23

Красноярского экс-депутата объявили в розыск по делу о мошенничестве

© ГУ МВД России по Красноярскому краю/ ТАСС

Речь идет бизнесмене Романе Гольдмане

КРАСНОЯРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Экс-депутат Законодательного собрания Красноярского края, бизнесмен Роман Гольдман, подозреваемый в мошенничестве, объявлен в розыск. Об этом сообщил ТАСС начальник главного следственного управления МВД России по Красноярскому краю Руслан Северин.

"По ходатайству следователей главного следственного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю Роман Гольдман объявлен в розыск", - сказал Северин.

По данным регионального главка МВД, в рамках расследования уголовного дела в отношении Гольдмана о мошенничестве, полиция утром 24 ноября провела обыски более, чем на 10 объектах, имеющих отношение к экс-депутату и его компании. "На данный момент времени они продолжаются", - пояснили в ведомстве.

На Гольдмана, которого накануне лишили депутатских полномочий, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По данным регионального главка МВД, в полицию уже обратились более 1 тыс. пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива "Агро вклад" (входит в многопрофильный холдинг "УК "Голдман групп", в котором 87,2% акций принадлежит Гольдману). Предварительная сумма ущерба составляет более 1 млрд рублей. Согласно данным системы СПАРК, холдинг занимается производством зерна, мясопродуктов и торговлей ГСМ. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
© Информационное агентство ТАСС
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