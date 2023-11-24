В Калужской области осудили соучастника разбойного нападения на отделение почты

Его приговорили к шести годам колонии

КАЛУГА, 24 ноября. /ТАСС/. Участника разбойного нападения на почтовое отделение в Калужской области осудили на шесть лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Суд с учетом представленных прокуратурой доказательств за совершение преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ и ч. 4 ст. 166 УК РФ, назначил подсудимому наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В феврале 2023 года в Калуге было совершено разбойное нападение на почтовое отделение, двух жителей Калуги задержали по подозрению в нападении. Они похитили деньги на сумму более 2,4 млн рублей и автомобиль "Почты России". Позднее пустую почтовую машину обнаружили в лесу на въезде в поселок Юбилейный.

"Подсудимый полностью признал вину в совершении преступлений", - уточнили в ведомстве.