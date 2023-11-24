В Приморье суд арестовал второго фигуранта дела о присвоении средств предприятий

Владимир Кантур обвиняется в заключении формальных договоров для осуществления вывода и присвоения через офшорные счета за рубежом денежных средств

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября. /ТАСС/. Первореченский районный суд Владивостока арестовал на месяц коммерческого директора ООО "ГХК "Бор" Владимира Кантура по делу о выводе в офшоры 240 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

"По версии следствия, в результате преступной деятельности не только причинен серьезный ущерб финансовому положению предприятий, но и допущено образование задолженности по налоговым и страховым взносам. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц", - говорится в сообщении.

Кантур обвиняется в том, что он, занимая различные должности, совместно с сообщниками заключил формальные договоры между ООО "ГХК "Бор", ООО "Дальнегорский ГОК" и другими аффилированными юридическими лицами, что позволило осуществить вывод и присвоение через офшорные счета за рубежом денежных средств в размере 218 млн и 22 млн рублей.

"Ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) находятся на контроле в прокуратуре Приморья", - уточняется в релизе.

Дальнегорский горно-обогатительный комбинат - единственное предприятие в России, производящее борную кислоту. На боросиликатном месторождении в Дальнегорском городском округе Приморского края сосредоточено около 3% мировых запасов бора, предприятие обеспечено рудой для работы еще минимум на 100 лет. В 2022 году там добыли 1 млн 21,4 тыс. тонн руды, что составило 104% от показателя 2021 года.