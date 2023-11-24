В Норильске установили потушивших Вечный огонь подростков

По данным следствия, им 10 и 11 лет

КРАСНОЯРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Установлены подростки, потушившие пламя Вечного огня на площади Памяти Героев в Норильске. Ими оказались школьники 10 и 11 лет, сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"Подростки установлены - им 10 и 11 лет", - сообщили в СК.

Конструкция мемориала Вечного огня находится в исправном состоянии, горение пламени восстановлено.

Накануне неизвестные потушили Вечный огонь в Норильске. На записи камеры видеонаблюдения попали два подростка.