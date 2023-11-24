24 ноября, 09:00
Дело в отношении Ивана Белозерцева

Генпрокуратура требует взыскать со Шпигеля и Белозерцева 9,9 млрд рублей

В качестве третьего лица к иску привлекли Минздрав Пензенской области

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России подала иск с требованием взыскать с бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, бывшего сенатора и бизнесмена Бориса Шпигеля и некоторых соответчиков деньги, которые, по мнению надзорного ведомства, были получены преступным путем. Об этом ТАСС сообщили в Октябрьском районном суде Пензы, куда поступили материалы этого искового заявления.

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"В суд поступил иск заместителя генерального прокурора РФ к Белозерцеву, Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, Антону Колоскову, АО "Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация "Биотек", ООО "Биосамарфарм", ООО "Биотек", ООО "Фармация" об обращении имущества и денежных средств в пользу государства", - сообщили в суде.

В качестве третьего лица к иску привлечен Минздрав Пензенской области. "Беседа по иску назначена на 12 декабря, в соответствии с законом она пройдет в закрытом режиме. Не исключено, что и рассмотрение иска по существу также будет закрыто для прессы и общественности", - сказали в суде.

В правоохранительных органах ТАСС отметили, что надзорное ведомство планирует взыскать с ответчиков в общей сложности 9,9 млрд рублей. Комментариями адвокатов Белозерцева и Шпигеля ТАСС пока не располагает.

В настоящее время Шпигель, его жена и Белозерцев проходят по уголовному делу о взятках. Заседания суда проводятся на территории московского СИЗО "Матросская Тишина" из-за проблем со здоровьем Бориса Шпигеля. Администрация изолятора не пускает туда журналистов без объяснения причин.

Белозерцева обвиняют в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от владельца компании "Биотэк" Шпигеля через водителя. Экс-губернатора также обвиняют по ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов). Речь идет о пистолете и патронах к нему, найденных на территории дома Белозерцева. Все фигуранты дела находятся под стражей. 

Теги:
РоссияДело в отношении Ивана Белозерцева
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