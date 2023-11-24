Во Франции задержали трех грузин за кражу редких изданий произведений Пушкина

По версии следователей, трое подозреваемых в возрасте 24, 26 и 44 лет являются участниками обширной преступной сети, специализирующейся на кражах произведений поэта по всей Европе

ПАРИЖ, 24 ноября. /ТАСС/. Три выходца из Грузии задержаны во Франции по подозрению в краже из библиотек редких изданий произведений русского поэта Александра Пушкина. Об этом сообщила на своем сайте газета Le Journal du Dimanche.

Первая кража на территории Франции была зафиксирована в библиотеке Высшей нормальной школы (ENS) в Лионе в июле. Тогда библиотекари обнаружили, что возвращенные после прочтения оригиналы были заменены на копии. В ночь на 10 октября воры вскрыли при помощи лома входную дверь библиотеки Национального института восточных языков и цивилизаций (Inalco) и вынесли оттуда около десятка книг. Выйти же на след участников преступной сети смогли как раз после этого эпизода, поскольку 9 октября двое мужчин приходили в эту библиотеку и просили посмотреть первые издания Пушкина.

Задержать подозреваемых удалось 20 ноября после расследования Центрального офиса по борьбе с контрабандой культурных ценностей (OCBC) французской полиции. По версии следователей, трое подозреваемых в возрасте 24, 26 и 44 лет (две женщины и один мужчина) являются участниками обширной преступной сети, специализирующейся на кражах произведений поэта по всей Европе.

В эту же сеть предположительно входит и задержанный 8 ноября в Бельгии 38-летний выходец из Грузии, который в октябре пытался получить доступ к изданиям произведений Пушкина в Национальной библиотеке Франции, а позже, предположительно, помогал скрыться участникам кражи книг из библиотеки Inalco. Однако европейский ордер на арест в отношении него был выдан по запросу литовских властей, которые подозревают его в краже раритетных прижизненных изданий на русском языке Николая Гоголя, Михаила Лермонтова и Пушкина из библиотеки Вильнюсского университета. По оценке правоохранительных органов, стоимость книг может составлять €440 тыс.

Мотивы задержанных пока до конца не установлены. Один из них утверждал, что получил конкретный заказ на похищение книг Пушкина от анонимного заказчика.