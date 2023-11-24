Полиция Ирландии арестовала 34 человек во время беспорядков в Дублине

Комиссар полиции Ирландии Дрю Харрис назвал разрушения огромными и уточнил, что один полицейский получил серьезные ранения

ЛОНДОН, 24 ноября. /ТАСС/. Более 30 человек были арестованы во время беспорядков, охвативших в четверг центр Дублина после того, как мужчина с ножом атаковал трех детей и женщину около школы. Об этом сообщил комиссар полиции Ирландии Дрю Харрис.

"В общей сложности были арестованы 34 человека, из них 32 предстанут сегодня (24 ноября - прим. ТАСС) утром перед судом, 13 магазинов были повреждены, то есть значительно повреждены или разграблены, 11 полицейских машин были уничтожены или серьезно повреждены из-за поджогов, 3 автобуса и 1 трамвай уничтожены", - рассказал Харрис на утреннем брифинге. Он назвал разрушения огромными и уточнил, что один полицейский получил серьезные ранения. Его выступление транслировала Ирландская телерадиовещательная компания (RTE).

Комиссар заверил, что полиция действовала профессионально. Он отрицательно ответил на вопросы журналистов насчет того, не приобрело ли насилие такой размах из-за отсутствия жесткого ответа полиции в самом начале, когда возмущенные нападением люди начали собираться в центре города. Харрис не рассказал о состоянии пострадавших, уточнив, что мотивы нападавшего до сих пор остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что врачи борются за жизнь пятилетней девочки, в то время как полученные женщиной увечья также оцениваются как серьезные. Ранения пятилетнего мальчика и шестилетней девочки носят менее тяжелый характер. Мальчика уже выписали из больницы.

Сам нападавший получил серьезные травмы. По информации телеканала RTE, свидетели инцидента скрутили нападавшего и выбили нож у него из рук. Одним из первых за пострадавших вступился бразильский мотоциклист Кайю Бенсисиу. Мужчина, работающий доставщиком еды, использовал свой шлем, чтобы ударить им нападавшего и повалить его на землю. Полиция исключила версию теракта в первый час после нападения, однако позднее уточнила, что рассматривает все версии, а следствие пока находится на ранней стадии.

Ранее RTE сообщало со ссылкой на полицию, что совершивший нападение родился в другой стране, однако последние 20 лет жил в Ирландии и обладает гражданством республики.