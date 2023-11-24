В Новгородской области более 3 тыс. человек остались без электричества из-за снегопада

Нарушение энергоснабжения зафиксировали в семи муниципалитетах

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 ноября. /ТАСС/. Более 3 тыс. человек оказались в зоне отключения электроэнергии в Новгородской области из-за непогоды: сильного ветра и снегопада. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС России по Новгородской области Сергей Козырев во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Новгородской области, которое провел глава региона Андрей Никитин.

"Всего в зоне отключения 114 населенных пунктов с населением 3 186 человек, в том числе 507 детей, отключения социально значимых объектов не допущено", - сказал он.

По словам Козырева, нарушение энергоснабжения зафиксировали в Батецком, Маловишерском, Мошенском, Новгородском, Любытинском, Валдайском районах и в Демянском округе.

По данным Новгородского ЦГМС, в Новгородской области зафиксировали усиление юго-западного, южного ветра с порывами до 15-18 м/с, местами наблюдался сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы.

24 ноября в области облачно, небольшой снег, температура воздуха в течение суток от -4 до -9 градусов. Кроме того, синоптики прогнозируют усиление непогоды в области в начале следующей недели. В регион придет южный циклон, который принесет сильный ветер, метели и снегопады, сообщила начальник Новгородского гидрометцентра Надежда Бойцова. "Спокойная погода выходных дней с небольшим снежком будет короткой передышкой перед непогодой. В начале следующей недели придет южный циклон и наша область окажется в его холодной части. Ожидаются сильные снегопады с усилением ветра, метели, на дорогах ожидаются заносы и снежный накат. Температурный фон существенно не изменится. Ненастье захватит в первую очередь восточные и юго-восточные районы области, а затем уже и остальную территорию региона", - сказала она, добавив, снежная и морозная погода сохранится в регионе до конца месяца. Также Бойцова отметила, что в текущем году переход среднесуточной температуры через ноль градусов произошел в период с 14 по 16 ноября, что позднее многолетних сроков на одну неделю, на востоке области - на две недели. Снежный покров образовался 15 ноября, что раньше обычных сроков на две-три недели и лег он на слабо промерзшую почву.

"Ноябрь оказался богатым на осадки в виде дождя и мокрого снега, и количество их за 20 дней составило от 50 до 77 мм, что соответствует климатической норме за месяц", - отметила Бойцова.