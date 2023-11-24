24 ноября, 09:19,
обновлено 24 ноября, 10:04

В Новгородской области более 3 тыс. человек остались без электричества из-за снегопада

Нарушение энергоснабжения зафиксировали в семи муниципалитетах

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 ноября. /ТАСС/. Более 3 тыс. человек оказались в зоне отключения электроэнергии в Новгородской области из-за непогоды: сильного ветра и снегопада. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС России по Новгородской области Сергей Козырев во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Новгородской области, которое провел глава региона Андрей Никитин.

"Всего в зоне отключения 114 населенных пунктов с населением 3 186 человек, в том числе 507 детей, отключения социально значимых объектов не допущено", - сказал он.

По словам Козырева, нарушение энергоснабжения зафиксировали в Батецком, Маловишерском, Мошенском, Новгородском, Любытинском, Валдайском районах и в Демянском округе.

По данным Новгородского ЦГМС, в Новгородской области зафиксировали усиление юго-западного, южного ветра с порывами до 15-18 м/с, местами наблюдался сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы.

24 ноября в области облачно, небольшой снег, температура воздуха в течение суток от -4 до -9 градусов. Кроме того, синоптики прогнозируют усиление непогоды в области в начале следующей недели. В регион придет южный циклон, который принесет сильный ветер, метели и снегопады, сообщила начальник Новгородского гидрометцентра Надежда Бойцова. "Спокойная погода выходных дней с небольшим снежком будет короткой передышкой перед непогодой. В начале следующей недели придет южный циклон и наша область окажется в его холодной части. Ожидаются сильные снегопады с усилением ветра, метели, на дорогах ожидаются заносы и снежный накат. Температурный фон существенно не изменится. Ненастье захватит в первую очередь восточные и юго-восточные районы области, а затем уже и остальную территорию региона", - сказала она, добавив, снежная и морозная погода сохранится в регионе до конца месяца. Также Бойцова отметила, что в текущем году переход среднесуточной температуры через ноль градусов произошел в период с 14 по 16 ноября, что позднее многолетних сроков на одну неделю, на востоке области - на две недели. Снежный покров образовался 15 ноября, что раньше обычных сроков на две-три недели и лег он на слабо промерзшую почву.

"Ноябрь оказался богатым на осадки в виде дождя и мокрого снега, и количество их за 20 дней составило от 50 до 77 мм, что соответствует климатической норме за месяц", - отметила Бойцова. 

Теги:
РоссияНикитин, Андрей СергеевичНовгородская областьРеспублика Саха (Якутия)
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация