Экс-начальника Юстинского РЭС Калмыкии приговорили к колонии за причинение ущерба компании

Размер ущерба организации оценили в 2,2 млн рублей

ЭЛИСТА, 24 ноября. /ТАСС/. Юстинский районный суд Республики Калмыкия признал виновным бывшего начальника районных электрических сетей по делу об ущербе энергокомпании на 2,2 млн рублей и приговорил его к 4,5 года колонии строгого режима, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

"Суд признал бывшего начальника районных электрических сетей виновным по ч. 3, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за совершение незаконных действий, в крупном размере), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). С учетом позиции гособвинителя мужчине назначено наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в период с мая 2018 года по март 2022-го начальник Юстинского РЭС получил от местной жительницы взятку в размере около 500 тыс. рублей на свой личный расчетный счет, открытый в одном из банков. Она предназначалась за бездействие, связанное с бездоговорным потреблением электроэнергии на объектах МСП, рассказали в пресс-службе управления СК РФ по региону. Бывший руководитель потребовал от работников РЭС не проводить соответствующие проверки и не пресекать незаконные бездоговорные потребления электроэнергии. В результате этого ущерб филиалу ПАО "Россети Юг" - "Калмэнерго" превысил 2,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в июле 2022 года следователи следственного управления СК РФ по республике по материалам прокурорской проверки Юстинского района региона возбудили дело в отношении должностного лица в связи с ущербом энергокомпании на сумму более 2 млн рублей.