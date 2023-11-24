Ущерб от штормового ветра в Хакасии составил около 36 млн рублей

Повреждения в регионе получили 98 объектов

ТАСС, 24 ноября. Сумма ущерба, нанесенного штормовым ветром в Республике Хакасия на минувших выходных, составила около 36 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской комиссии по ГО, ЧС и ПБ.

"В результате прохождения штормового фронта повреждены 98 объектов в девяти муниципальных образованиях Республики Хакасия. По предварительным данным, представленным муниципалитетами, сумма общего ущерба, нанесенного стихией, составляет около 36 млн рублей", - говорится в сообщении.

При этом большая часть разрушений пришлась на Ширинский район, ущерб на территории которого оценили на сумму порядка 18,5 млн рублей. Особое внимание уделяют также обеспечению электробезопасности Усть-Абаканского района.

Из-за порывистого ветра, достигавшего 35 м/с, 19 ноября в регионах Сибири на минувших выходных произошли массовые отключения энергоснабжения (ранее в ГУ МЧС по Хакасии сообщали, что без электроснабжения в регионе остались 10 населенных пунктов). Ранее в Минэнерго России сообщали, что под отключение попали более 170 тыс. человек. Ураган, который затронул все регионы округа, стал причиной остановки работы транспорта, перекрытия трасс, разрушения коммунальной инфраструктуры, а также травмирования и гибели людей. По подсчетам ТАСС, от непогоды в Сибири пострадали девять человек, еще трое погибли.