24 ноября, 10:22

В Киргизии задержали советника полпреда президента при получении взятки в $200 тыс.

Подозреваемый вымогал деньги у директора угледобывающей компании

БИШКЕК, 24 ноября. /ТАСС/. Сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии по подозрению в получении взятки в размере $200 тыс. задержан советник полномочного представителя президента в Баткенской области республики. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

"В рамках проводимой работы по противодействию коррупционных проявлений в государственных органах, ГКНБ в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей (вымогательство) Уголовного кодекса, после получения $200 тыс. от генерального директора угледобывающей компании с поличным задержан советник ППП [полномочного представителя президента] в Баткенской области", - говорится в сообщении.

Имя и фамилия задержанного при этом не указываются.

Как отметили в пресс-центре, подозреваемый и еще два человека с целью "извлечения материальной выгоды" инициировали подачу заявления на имя председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева. В котором просили принять меры в отношении гендиректора угледобывающей компании, якобы занимавшегося рейдерским захватом и подделкой документов для получения лицензии на добычу угля. Одновременно задержанный, пользуясь своим служебным положением, "под угрозой всяческого препятствования деятельности субъекта предпринимательства вымогал указанную сумму денежных средств у директора угледобывающей компании".

"В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия для установления обстоятельств дела и всех причастных лиц", - подчеркивается в сообщении. 

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Киргизия
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