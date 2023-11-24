24 ноября, 10:41

В Тамбове руководителя строительной компании подозревают в неуплате налогов

По версии следствия, неоплаченная сумма составила почти 54 млн рублей

ТАСС, 24 ноября. Следственные органы в Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении одного из руководителей организации по строительным и отделочным работам, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в размере 54 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Неустановленное лицо из числа руководства умышленно включало в налоговые декларации организации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль за 2018-2020 годы заведомо ложные сведения, основанные на документах бухгалтерского учета, свидетельствующих о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях с контрагентами по приобретению товаров и услуг, влияющие на расчет величины расходов и доходов. <...> Общая сумма неоплаченных налогов составила почти 54 млн рублей", - говорится в сообщении.

В отношении руководителя возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Следователи устанавливают все обстоятельства налогового преступления и причастное лицо. 

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