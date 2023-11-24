С главой Ленинского городского округа Подмосковья проводят следственные действия

На рабочем месте Алексея Спасского в здании администрации прошли обыски

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Следственные действия проводят с главой Ленинского городского округа Подмосковья Алексеем Спасским. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"С главой Ленинского городского округа Московской области Алексеем Спасским проходят следственные действия, на его рабочем месте в здании администрации прошли обыски", - сказал собеседник агентства, не уточнив, с чем связаны мероприятия.

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что накануне по подозрению в причастности к нарушениям при строительстве жилых домов был задержан замглавы Ленинского района Подмосковья Альберт Гравин, который дал признательные показания на своего начальника.