24 ноября, 10:35,
обновлено 24 ноября, 11:02

С главой Ленинского городского округа Подмосковья проводят следственные действия

Александра Мудрац/ ТАСС, архив
© Александра Мудрац/ ТАСС, архив

На рабочем месте Алексея Спасского в здании администрации прошли обыски

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Следственные действия проводят с главой Ленинского городского округа Подмосковья Алексеем Спасским. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"С главой Ленинского городского округа Московской области Алексеем Спасским проходят следственные действия, на его рабочем месте в здании администрации прошли обыски", - сказал собеседник агентства, не уточнив, с чем связаны мероприятия.

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что накануне по подозрению в причастности к нарушениям при строительстве жилых домов был задержан замглавы Ленинского района Подмосковья Альберт Гравин, который дал признательные показания на своего начальника. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация