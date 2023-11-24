24 ноября, 10:56

В Казани возбудили уголовное дело после госпитализации учеников с признаками отравления

СК проводит расследование причин заболевания школьников

КАЗАНЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Следователи Татарстана возбудили уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг после обращения за медицинской помощью малолетних учащихся одной из школ в городе Казани, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

"По предварительным данным следствия, малолетние учащиеся одной из школ в городе Казани пожаловались на плохое самочувствие, детям оказана медицинская помощь. Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, круг ответственных лиц", - говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике ТАСС сообщили, что ведомство проводит расследование причин заболевания школьников, проводится проверка школы с лабораторным контролем.

В четверг пресс-служба мэрии Казани в своем Telegram-канале сообщила, что 23 ноября около 14:30 к учителям и школьной медсестре гимназии №28 стали обращаться дети 2-3 классов. По словам детей, они чувствовали недомогание: тошноту, боли в животе. Детей отправили домой с родителями. Позже один ребенок почувствовал недомогание, ему вызвали скорую, сообщала мэрия. В пресс-службе Минздрава Татарстана ТАСС сообщили, что трое учеников были госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу им. проф. А. Ф. Агафонова. Всего за помощью обратились восемь детей, пациентов в тяжелом состоянии нет. Прокуратура Татарстана проводит проверку. 

Теги:
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияТатарстан
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