В Пскове из-за аварии на теплосетях без отопления остались 19 домов и больница

Глава города Борис Елкин заверил, что повреждение устранят в течение дня

ПСКОВ, 24 ноября. /ТАСС/. Авария на сетях теплоснабжения произошла в Пскове, из-за чего без отопления и горячей воды остались 19 жилых домов, а также Псковская областная клиническая больница, сообщил глава города Борис Елкин.

"Утечка на тепловых сетях на улице Розы Люксембург. В зону отключения отопления и горячей воды попали 19 жилых домов и 5 социальных объектов, в том числе Псковская областная клиническая больница", - написал Елкин в своем Telegram-канале.

По его словам, прорыв теплосетей неглобальный. "Бригады обещают устранить повреждение в дневное время. С учетом небольшого минуса на улице, быстро остыть помещения не должны. К вечеру, когда жители вернутся с работы, в домах должно быть тепло", - добавил глава города.

Сейчас в городе -3 градуса, 25 ноября синоптики прогнозируют похолодание до -9 градусов.