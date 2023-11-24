24 ноября, 11:35

В Курской области осудили двух мужчин за нападение на росгвардейцев

Фигуранты оказали сопротивление правоохранителям у клуба-ресторана в Курчатове, когда их попытались сопроводить в служебный автомобиль для дальнейшего разбирательства по факту нарушения общественного порядка

КУРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Суд назначил одному из фигурантов уголовного дела о нападении на сотрудников Росгвардии в Курской области 2 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, второму фигуранту - 1,5 года в колонии-поселения, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В Курской области двое мужчин признаны виновными в применении насилия в отношении росгвардейцев. Приговором суда одному из фигурантов по уголовному делу назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, второму - один год и шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселения", - говорится в распространенном сообщении.

Мужчин задержали в июле 2023 года по факту избиения сотрудников Росгвардии у клуба-ресторана в Курчатове Курской области. В клубе, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчины нарушали общественный порядок, прибывшие на место происшествия росгвардейцы попытались сопроводить их в служебный автомобиль для дальнейшего разбирательства. Нарушители оказали правоохранителям сопротивление. 

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