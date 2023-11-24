24 ноября, 11:43

Ростовский суд арестовал подозреваемого в повреждении памятника воинам-освободителям

По версии следствия, мужчина кувалдой разбил мемориальные доски с именами погибших солдат

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноября. /ТАСС/. Суд в Ростовской области отправил под стражу мужчину, которого подозревают в повреждении памятника воинам-освободителям в поселке Веселый. Его арестовали на два месяца, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По ходатайству следователя судом в отношении жителя Веселовского района, подозреваемого в повреждении памятника воинам-освободителям, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он помещен в следственный изолятор до 23 января 2024 года", - говорится в сообщении.

Ранее в региональном СК сообщили, что в Ростовской области возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ из-за повреждения памятника воинам-освободителям Великой Отечественной войны в поселке Веселый. Подозреваемым оказался 37-летний местный житель. По версии следствия, мужчина кувалдой умышленно разбил мемориальные доски с именами погибших солдат, повредив памятник. По месту жительства подозреваемого изъяли орудие преступления, назначили проведение необходимых экспертиз. 

Теги:
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