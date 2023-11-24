Суд вновь перенес оглашение приговора телеграмщикам, обвиняемым в вымогательстве у банкира

Оглашение приговора переносится уже во второй раз, изначально оно было назначено на 20 ноября

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы второй раз переносит оглашение приговора администраторам Telegram-канала "Адские бабки" Александре Баязитовой и Ольге Архаровой, обвиняемым в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка. Как передает корреспондент ТАСС, оглашение назначено на понедельник, 27 ноября.

"Оглашение приговора по делу в отношении Баязитовой и Архаровой состоится 27 ноября в 12:30", - сказала представитель суда. Как ожидалось, оглашение должно было состояться 24 ноября, подсудимых завели в зал, но приговор не был оглашен. Причины переноса в суде не уточнили. Оглашение приговора переносится уже во второй раз, изначально оно было назначено на 20 ноября.

Ранее гособвинитель в ходе прений сторон попросил назначить Архаровой и Баязитовой 13 лет и 14 лет колонии общего режима соответственно. Сторона защиты требует оправдательного приговора. Процесс проходит в закрытом режиме из-за опасений, что будет разглашена информация, способная повредить интересам Минобороны.

Архарова признала вину частично, но позже отказалась от своих показаний. Баязитова вину не признала. Из оглашенных ранее в судебном заседании материалов следует, что потерпевшим по этому делу значится топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков. Фигурантам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере).

По этому уголовному делу была задержана также специалист по связям с общественностью Инна Чурилова. Она признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном. Ее дело позже выделили в отдельное производство, суд назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.

Баязитова работала экономическим корреспондентом в "Коммерсанте" и "Известиях", автором на портале Life.ru, с 2017 года также ведет экономический блог на YouTube-канале "Адские бабки". Ольга Архарова - медиатехнолог и интернет-предприниматель. Согласно данным из открытых источников, она является владельцем сети анонимных каналов, ведет свой Telegram-канал.