СК завершил следствие по делу о пожаре на складе железнодорожной станции в Москве

Руководитель коммерческой организации обвиняется в совершении преступления

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела по факту гибели семи человек при пожаре в складском помещении на станции "Москва-Ленинградская". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК России.

"Следователями Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России завершено расследование одного из уголовных дел о пожаре в здании склада на станции "Москва-Ленинградская". Руководитель коммерческой организации - арендатор помещений - обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 20 ноября прошлого года при проведении в переходе к складскому зданию сварочных работ искры от сварочного аппарата попали на сухоцветы, пламя с которых быстро распространилось по переходу к складскому зданию. Как пояснили в пресс-службе, руководитель коммерческой организации грубо нарушил требования пожарной безопасности и не обеспечил дополнительные эвакуационные выходы из здания. Из-за этого во время пожара семь человек оказались заблокированы и лишены возможности покинуть помещение, что привело к их гибели на месте происшествия.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В СК добавили, что нарушения требований пожарной безопасности также были допущены сварщиком, который погиб в пожаре, и специалистом по охране труда и пожарной безопасности. В отношении последнего продолжается расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).