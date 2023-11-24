Главу Центра управления пригородным комплексом РЖД арестовали по делу о мошенничестве

Алексей Белянкин не признал вину

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Начальник Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом (ЦЛП) РЖД Алексей Белянкин арестован по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в Дорогомиловском суде Москвы, где было принято соответствующее решение.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Белянкину, обвиняемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Вину чиновник не признал и уже подал жалобу на арест.

Согласно сайту РЖД, Белянкин руководит ЦЛП. Эта организация занимается вопросами корпоративного управления пригородными пассажирскими компаниями - дочерними и зависимыми обществами ОАО "РЖД", а также взаимодействием с федеральными и региональными органами государственной власти в части организации пригородных пассажирских перевозок.