В ДНР военнослужащего ВСУ приговорили к 25 годам колонии за убийство пленного

По данным следствия, осужденный вместе с сослуживцем забил заложника до смерти

ДОНЕЦК, 24 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил к 25 годам колонии военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максима Бабича за убийство военнопленного. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил 29-летнего военнослужащего инженерно-саперного взвода 501-го отдельного батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины Максима Бабича к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, в марте 2022 года осужденный вместе с сослуживцем забил до смерти пленного. Тело мужчины закопали на территории металлургического комбината.

Бабич признан виновным по п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленным на оккупированной территории).