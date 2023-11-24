Приговор фигуранту по делу о теракте против российского самолета А-50 вступил в силу

Судебная коллегия отказала в удовлетворении жалобы осужденного

МИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Белоруссии отказала в удовлетворении жалобы осужденного к 10 годам лишения свободы Дмитрия Мостового, который фигурирует в деле о теракте против российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Белоруссии.

"Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, а апелляционная жалоба - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу", - отметили в надзорном ведомстве.

Ранее Брестский областной суд признал Мостового виновным "в покушении на оказание помощи иностранному государству в проведении деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь (измена государству)", а также "покушении на иное содействие экстремистской деятельности". Суд назначил Мостовому по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 9 250 белорусских рублей (около $3 тыс.). "Обвиняемый утверждал о чрезмерной строгости назначенного ему наказания в виде лишения свободы и отсутствии оснований для назначения ему дополнительного наказания в виде штрафа. Прокурор настаивал на законности и обоснованности приговора, а также справедливости назначенного обвиняемому наказания", - проинформировали в прокуратуре.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 марта сообщил о задержании 30 человек, причастных к совершению в конце февраля теракта против самолета А-50 ВКС России на аэродроме Мачулищи. В результате инцидента воздушное судно получило незначительные повреждения. По подозрению в совершении диверсии был задержан гражданин Украины Николай Швец. Следственное управление КГБ возбудило уголовное дело по ст. 289 Уголовного кодекса Белоруссии (акт терроризма). В спецслужбе заявили об установлении прямой причастности Службы безопасности Украины к организации теракта в Мачулищах.

Как сообщил тогда телеканал ОНТ, в рамках расследования уголовного дела правоохранители задержали Мостового. По данным следствия, проживая недалеко от Мачулищ, Мостовой организовал онлайн-трансляцию с аэродрома для телеграм-канала, признанного в Белоруссии экстремистским формированием.