В Краснодаре арестовали двух человек по делу о смерти мужчины у ночного клуба

Еще одного задержали

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Суд арестовал охранника ночного клуба в Краснодаре и одного из подозреваемых в групповом избиении по делу о смерти мужчины, еще один подозреваемый задержан. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"Задержан и по ходатайству следователя заключен под стражу 24-летний фигурант. Ранее по уголовному делу арестован 21-летний охранник одного из заведений. В настоящее время 30-летний мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, следователь СК намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что скрывшихся с места происшествия участников группового избиения мужчины возле ночного клуба по улице Красноармейской в Краснодаре разыскали и задержали на территории Республики Адыгея.

По предварительной версии следствия, вечером 12 ноября года мужчина находился у ночного клуба по улице Красноармейской в Краснодаре, между ним и охраной произошел конфликт, 21-летний охранник нанес ему удар ногой по голове и распылил в лицо газовый баллончик. Затем на этой же улице мужчина подвергся групповому избиению, после чего он умер. Следователи устанавливают участников группового избиения.

Ранее следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 39-летнему мужчине, что повлекло по неосторожности его смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Был задержан 21-летний охранник ночного клуба.