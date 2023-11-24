24 ноября, 13:56

Прокурор попросил восемь лет колонии экс-руководителю аппарата главы МЧС

Вадима Сойникова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Представитель гособвинения попросил приговорить бывшего руководителя аппарата главы МЧС РФ Вадима Сойникова к восьми годам лишения свободы по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в Дорогомиловском суде Москвы, где рассматривается это дело.

"В ходе прений сторон прокурор попросил признать Сойникова В. Е. виновным по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет в колонии общего режима", - сообщили агентству.

Согласно материалам дела, Сойников в 2020 году заявил Евгению Зиничеву, который тогда возглавлял МЧС, о необходимости капитального ремонта спорткомплекса центрального аппарата ведомства на улице Ватутина. При этом состояние объекта позволяло ограничиться текущим ремонтом. По версии следствия, Сойников позже организовал работы с использованием дорогостоящих материалов, а также привлек подрядчика, который самоустранился от ремонта после демонтажа старого оборудования. СК считает, что ущерб от действий экс-чиновника составляет 17 млн рублей. Вину он не признал.

Сойников возглавлял аппарат предыдущего главы МЧС Евгения Зиничева, погибшего в сентябре 2021 года. Весной этого года аппарат министра как структурное подразделение МЧС был ликвидирован, а Сойников уволен из МЧС. 

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