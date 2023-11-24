Жителя Тувы арестовали за осквернение Вечного огня в Новосибирске

Под стражей он пробудет два месяца

НОВОСИБИРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Жителя Республики Тыва заключили под стражу за осквернение символа воинской славы - Вечного огня в мемориальном комплексе Монумент Славы в Новосибирске. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

"Установлено, что 23 ноября в ночное время 21-летний гражданин, находясь в публичном месте на территории Ленинского района Новосибирска, в присутствии иных лиц в состоянии опьянения осквернил символ воинской славы России, оскорбил память защитников Отечества", - говорится в сообщении.

Момент осквернения Вечного огня попал на видео. Задержанному избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Монумент Славы - мемориальный комплекс, посвященный памяти воинов-сибиряков, а также подвигу тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. На территории сквера также расположен мемориальный комплекс памяти воинов, погибших в Афганистане и Чечне.