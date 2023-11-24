24 ноября, 14:01

Экс-участница "Дома-2" потеряла 5 млн рублей, отдав их "инвесторам"

Ирина Пинчук сообщила, что год назад ей предложили инвестировать деньги в проект и обещали прибыль в размере 20%, но дивиденды она не получила, вложенные средства также не вернули

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку после заявления бывшей участницы телешоу "Дом-2" Ирины Пинчук о том, что у нее похитили 5 млн рублей, обещая прибыль от инвестиций. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В пятницу в полицию с заявлением обратилась Ирина Пинчук. Она сообщила, что год назад ей предложили инвестировать деньги в проект и обещали прибыль в размере 20%. Она согласилась и передала инициаторам вложения 5 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

При этом спустя год дивиденды Пинчук не получила, вложенные средства заявительнице также не вернули. "По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливаются лица, причастные к инциденту", - добавил представитель правоохранительных органов.

Ирина Пинчук - участница шоу "Остров героев", "Дом-2. Остров любви" и "Дом-2". 

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