24 ноября, 14:15

Суд прекратил дело экс-главы турфирмы о мошенничестве на 380 млн рублей в Петербурге

Статью о мошенничестве переквалифицировали на статью 165 УК РФ, при которой сроки давности привлечения к ответственности истекли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге прекратил производство по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора туристической фирмы "Нева", которого обвиняли в мошенничестве при реализации путевок на сумму более 380 млн рублей. Статью о мошенничестве переквалифицировали на ст. 165 УК РФ, при которой сроки давности привлечения к ответственности истекли, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Смольнинский районный суд города Санкт-Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении Максима Пирогова, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). <…> В ходе судебных заседаний прокурор изменил обвинение и просил действия Пирогова квалифицировать по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). При такой квалификации сроки давности привлечения к ответственности истекли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Пирогов против прекращения дела не возражал. Следствие полагало, что с августа 2013 года по июль 2014-го Пирогов, являясь генеральным директором ЗАО "Фирма Нева", достоверно зная о кредиторской задолженности у коммерческой организации в размере более 795 млн рублей, получил от потерпевших денежные средства в размере более 380 млн рублей. Деньгами Пирогов распорядился по своему усмотрению, не предоставив людям туристические путевки. Как сообщал ранее ТАСС, потерпевшими по уголовному делу признали 5 347 человек.

"Дополнительно разъясняем, что истечение сроков давности является нереабилитирующим основанием, соответственно, потерпевшие не лишены права взыскивать причиненный ущерб в рамках гражданского судопроизводства", - уточнили в пресс-службе. 

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