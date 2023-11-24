В отношении певца Шарлота возбудили три уголовных дела

Речь идет о делах по статьям "Реабилитация нацизма" и "Оскорбление чувств верующих"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета по Самарской области возбудило три уголовных дела в отношении певца Эдуарда Шарлота по статьям "Реабилитация нацизма" и "Оскорбление чувств верующих". Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

"В отношении блогера-русофоба, ЛГБТ-пропагандиста Шарлота СУ СК по Самарской области возбуждено три уголовных дела", - написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Уголовные дела возбудили по ч. 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и по статье 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих)

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга 22 ноября назначил Шарлоту 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство, свою вину он признал. Ранее в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщали, что сотрудники полиции задержали в аэропорту Санкт-Петербурга 25-летнего пассажира. Его обвинили в дискредитации Вооруженных сил РФ и мелком хулиганстве.