24 ноября, 14:23

В отношении певца Шарлота возбудили три уголовных дела

Эдуард Шарлот. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга/ ТАСС
Эдуард Шарлот
© Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга/ ТАСС

Речь идет о делах по статьям "Реабилитация нацизма" и "Оскорбление чувств верующих"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета по Самарской области возбудило три уголовных дела в отношении певца Эдуарда Шарлота по статьям "Реабилитация нацизма" и "Оскорбление чувств верующих". Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

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"В отношении блогера-русофоба, ЛГБТ-пропагандиста Шарлота СУ СК по Самарской области возбуждено три уголовных дела", - написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Уголовные дела возбудили по ч. 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и по статье 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих)

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга 22 ноября назначил Шарлоту 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство, свою вину он признал. Ранее в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщали, что сотрудники полиции задержали в аэропорту Санкт-Петербурга 25-летнего пассажира. Его обвинили в дискредитации Вооруженных сил РФ и мелком хулиганстве. 

Теги:
РоссияМизулина, Елена Борисовна
© Информационное агентство ТАСС
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