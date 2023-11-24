СК возбудил дело о халатности после коммунальной аварии в Переславле-Залесском

Жители города оставались без воды почти двое суток

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту халатности после аварии на напорном коллекторе главной насосной станции в Переславле-Залеском Ярославской области, жители города оставались без воды почти двое суток - 8 и 9 ноября. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Следственными органами СК России по Ярославской области по материалам проверки органов прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). <…> Должностными лицами ООО "Городские коммунальные службы" (ГКС) не было принято мер для своевременного выявления аварийности системы водоснабжения и последующего проведения капитального ремонта. В результате бездействия должностных лиц организации нарушены права более 33 тыс. граждан на благоприятные и безопасные условия проживания, что влечет возникновение угрозы их жизни и здоровья", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры региона, в феврале объекты водоснабжения были переданы ООО "ГКС" на основании концессионного соглашения с условием реконструкции в этом году главной насосной станции, имевшей износ более 90%. Реконструкция также была предусмотрена инвестиционной программой в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденной региональным департаментом регулирования тарифов. Насосная станция состоит из двух коллекторов, работающих одновременно, при поломке одного из них бесперебойное функционирование станции могло сохраниться. Руководство компании "ГКС" знало о выходе из строя в мае 2023 года одного коллектора и аварийном состоянии второго, ремонт проведен не был.

8 и 9 ноября без воды остались более 33 тыс. местных жителей, 14 детских садов, 8 школ, 5 учреждений дополнительного образования и одна больница. "При этом организованный органом местного самоуправления объем подвозимой населению воды не обеспечивал минимальную потребность потребителей, отключенных от коммунальной услуги. Средняя обеспеченность водой составила около 3 л на человека вместо 30. Более того, аварийная ситуация устранялась около 40 часов при нормативе 22,5 часа", - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Переславская межрайонная прокуратура внесла главе администрации городского округа Переславля-Залесского представление об устранении нарушений.

Ранее сообщалось, что из-за переполнения канализационного колодца сточные воды попали в реку Трубеж. Река впадает в Плещеево озеро, расположенное на особо охраняемой природной территории.