Двух жителей Краснодара задержали за похищение подростка из Орловской области

Следователем направлено ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу

ТАСС, 24 ноября. Двое жителей Краснодарского края обвиняются в похищении подростка из Орловской области, возбуждено уголовное дело. Мужчины задержаны, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту похищения 16-летней жительницы Новосильского района [Орловской] области, по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека)", - говорится в сообщении.

Два жителя Краснодарского края 21 ноября насильно увезли девушку на автомобиле из села Новосильского района Орловской области. Они уехали за пределы Орловской области, лишили девушку права на свободное передвижение. "В настоящее время в результате совместных с сотрудниками МВД России мероприятий мужчины задержаны следователем. В суд следователем направлено ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.