Граждане Йемена оказались среди погибших в ДТП на трассе в Карелии

Предположительно, они ехали с территории приграничного с Финляндией Костомукшского городского округа

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 ноября. /ТАСС/. Двое граждан Йемена погибли в результате ДТП, произошедшего на трассе "Кола" в Карелии. Предположительно, они ехали с территории приграничного с Финляндией Костомукшского городского округа, где с финской стороны до 24 ноября работал самый южный на границе с РФ международный пункт пропуска "Вартиус", сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Авария на трассе "Кола" произошла днем 23 ноября. Недалеко от города Сегежи столкнулись грузовик и два микроавтобуса. В результате ДТП погибли четыре мужчины. Еще двоих, которые находились в том же автомобиле, с многочисленными травмами доставили в Сегежскую ЦРБ.

"По предварительной информации, они из Йемена, двое из них", - сказал собеседник агентства о погибших. Он добавил, что эти мужчины имели право находиться на территории страны. Еще у двоих погибших документы пока не нашли.

По данным правоохранительных органов, микроавтобус, в котором находились погибшие, ехал в сторону Петрозаводска. Они могли возвращаться из района Костомукши, где на российско-финляндской границе находится международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Люття". МАПП "Вартиус", который расположен с финской стороны, с 18 ноября был самым южным из открытых пограничных переходов на границе с РФ, пока его не закрыли в ночь на 24 ноября.

В ночь с 17 на 18 ноября Финляндия закрыла четыре пограничных пункта на восточной границе - "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала" из-за притока "граждан третьих стран". Позже, 22 ноября, власти соседней страны решили закрыть три из четырех оставшихся КПП на границе с РФ.

С 24 ноября единственным погранпереходом через сухопутную границу между Финляндией, ЕС и Россией остался "Райа-Йоосеппи - Лотта", финская часть которого работает с 10:00 до 14:00.