В Пскове полностью восстановили теплоснабжение после аварии на сетях

В зону отключения отопления и горячей воды попали 19 жилых домов

ТАСС, 24 ноября. Теплоснабжение и подача горячей воды полностью восстановлены в Пскове после аварии на сетях теплоснабжения на улице Розы Люксембург. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем официальном Telegram-канале.

"Ремонтные работы на теплотрассе на улице Розы Люксембург завершены. Подача тепла во все жилые дома и социальные объекты восстановлена", - отмечается в сообщении.

Как глава города сообщал ранее, утечка произошла на тепловых сетях на улице Розы Люксембург. В зону отключения отопления и горячей воды попали 19 жилых домов и пять социальных объектов, в том числе Псковская областная клиническая больница.

Сейчас в городе минус четыре градуса, в субботу синоптики прогнозируют похолодание до минус девяти градусов.