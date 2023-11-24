24 ноября, 15:55

Экс-замглавы Краснодонского района в ЛНР будут судить за взятку в 900 тыс. рублей

Чиновник был ранее задержан с поличным при очередной передаче денег

ЛУГАНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Бывший замглавы Краснодонского района ЛНР предстанет перед судом за получение взятки размером в 900 тыс. рублей от местной предпринимательницы, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК по ЛНР.

"По версии следствия, в ноябре 2022 года бывший первый заместитель главы Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики выдвинул требование предпринимательнице о ежемесячной передаче денежных средств за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности по пассажирским перевозкам", - сказано в сообщении.

Чиновник был задержан с поличным при очередной передаче денег. Общая сумма взяток составила 900 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела в отношении чиновника завершено. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). 

Теги:
РоссияЛНР
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация