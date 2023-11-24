Экс-замглавы Краснодонского района в ЛНР будут судить за взятку в 900 тыс. рублей

Чиновник был ранее задержан с поличным при очередной передаче денег

ЛУГАНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Бывший замглавы Краснодонского района ЛНР предстанет перед судом за получение взятки размером в 900 тыс. рублей от местной предпринимательницы, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК по ЛНР.

"По версии следствия, в ноябре 2022 года бывший первый заместитель главы Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики выдвинул требование предпринимательнице о ежемесячной передаче денежных средств за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности по пассажирским перевозкам", - сказано в сообщении.

Чиновник был задержан с поличным при очередной передаче денег. Общая сумма взяток составила 900 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела в отношении чиновника завершено. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).