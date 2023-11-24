24 ноября, 16:10

СК возбудил уголовное дело против мужчины, который выбросил мусор из окна машины

Следователи устанавливают полную картину произошедшего

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Столичный главк СК РФ возбудил уголовное дело по факту хулиганства, совершенного на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в управлении.

"Следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" (ч. 2 ст. 213) УК РФ", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, мужчина, находясь в салоне автомобиля, припаркованного на остановке общественного транспорта на Талдомской улице, выбросил из окна мусор. "Он нарушил общественный порядок, в связи с чем двое молодых людей сделали ему замечание. В ответ он высказал угрозу применения насилия, сопровождая свои слова нецензурной лексикой, а также толкнул одного из них головой", - сообщили в СК.

Следователи устанавливают полную картину произошедшего. "Органам дознания дано поручение о проведении разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения лица, причастного к совершению данного преступления", - сообщили в СК. 

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