24 ноября, 16:23

Прокуратура Подмосковья проверит обстоятельства нападения собаки на малолетнего ребенка

В результате происшествия ребенок был госпитализирован

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Подмосковья начала проверку в связи с нападением бультерьера на 4-летнюю девочку в Одинцове. Об этом ТАСС сообщили в надзорном ведомстве.

"По предварительной информации, примерно в 11:40 мск в пятницу в поселке ВНИИССОК Одинцовского городского округа собака породы бультерьер вырвала поводок из рук хозяина и набросилась на 4-летнюю девочку и женщину, которая сопровождала ее на прогулке", - сообщили в надзорном ведомстве.

В результате происшествия ребенок был госпитализирован.

В ходе проверки Одинцовская городская прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, а также даст оценку исполнению требований законодательства об ответственном обращении с животными. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе направленные на компенсацию вреда, причиненного здоровью несовершеннолетней.

Ход и результаты проверки, проводимой территориальным отделом полиции по данному факту, поставлен городской прокуратурой на контроль. 

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