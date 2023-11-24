В двух регионах Украины объявили воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской и Кировоградской областях

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога снова объявлена в двух областях на востоке и в центре Украины. Это следует из данных официального ресурса по оповещению.

Сирены в настоящее время звучат в Днепропетровской и Кировоградской областях, а также в подконтрольных украинским властям районах Запорожской и Херсонской областей.

Ранее тревогу несколько раз объявляли и затем отменяли в ряде регионов Украины, в том числе в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях. Также сообщалось о взрывах в Николаеве, Павлограде Днепропетровской области и подконтрольном Киеву городе Запорожье в то время, когда там действовало предупреждение об угрозе с воздуха.