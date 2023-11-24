24 ноября, 17:12

Суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве женщины в Сочи

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Суд на Кубани арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей жены на глазах их сына. Задержанному предъявлено обвинение, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"Следователем следственного отдела по Центральному району города Сочи СК РФ по Краснодарскому краю 45-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве бывшей супруги, совершенном с особой жестокостью (п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Судом по ходатайству следователя мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе допроса обвиняемый рассказал об обстоятельствах совершенного преступления, признав вину. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления и собирать доказательства, назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая.

Ранее в региональном СК сообщили, что, по версии следствия, утром 23 ноября фигурант прибыл к квартире по улице Альпийской, где проживала бывшая супруга и их совместный малолетний сын. Открыв дверь ключом, мужчина вошел в квартиру, где принесенным с собой молотком несколько раз ударил женщину по голове и телу, затем нанес ножевые ранения. Потерпевшая умерла на месте. В момент преступления в квартире находился ребенок, он не пострадал. После произошедшего мужчина пытался покончить с собой, но не смог.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления по краю Андрея Маслова, добавили в ведомстве. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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