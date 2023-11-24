24 ноября, 17:24

В ДТП в Крыму погибли три человека

Прокуратура проводит проверку

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Три человека погибли после лобового столкновения двух автомобилей в районе села Ишунь в Крыму. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД по Республике Крым.

"По предварительным данным, около 17:15 мск на автодороге Симферополь - Красноперекопск - граница с Украиной водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу, в результате чего допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2115 под управлением водителя 1999 года рождения. В результате ДТП погибли водители обоих транспортных средств. Женщина 1982 года рождения, которая находилась в иномарке в качестве пассажира, также получила травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщается в Telegram-канале прокуратуры Крыма, ДТП случилось в районе села Ишунь. На место происшествия выезжал красноперекопский межрайонный прокурор Игорь Павленко. По факту произошедшего проводится проверка, ход которой контролирует прокуратура. 

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