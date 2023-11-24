Системы оповещения задействовали в Горячем Ключе на Кубани из-за непогоды

Госавтоинспекция Кубани предупреждает автомобилистов о сходах селевых потоков с гор на трассе М-4 "Дон"

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Власти города Горячий Ключ на Кубани задействовали системы оповещения в селе Фанагорийском и станице Пятигорской в связи с повышением уровня воды в горных реках, на случай подтопления подготовлены группы спасателей. Об этом сообщил глава города Горячий Ключ Сергей Белопольский в Telegram-канале.

"В беспрерывном режиме отслеживаем уровень воды в наших горных реках - из-за обильных осадков наблюдается подъем. Наготове две группы спасателей и две единицы техники, оперативная группа пожарных ПСЧ-115. На особом контроле сейчас ситуация в селе Фанагорийском и в станице Пятигорской. Здесь задействованы системы оповещения", - написал Белопольский.

Он также обратился к горожанам с просьбой соблюдать соблюдайте правила безопасности.

Госавтоинспекция Кубани предупреждает автомобилистов о сходах селевых потоков с гор на трассе М-4 "Дон" в Горячеключевском районе, причиной которых стали сильный ветер и дождь. Водителей просят быть внимательными и осторожными на дороге, по возможности - отложить поездку до благоприятных погодных условий.

Ранее синоптики продлили штормовое предупреждение в Краснодарском крае, где произошли подтопления из-за ливней, до 27 ноября, ожидаются сильные дожди, возможны подъемы уровня воды в реках, в том числе с превышением неблагоприятных отметок. Накануне в регионе из-за дождей уже оказалась подтоплена 91 придомовая территория, из них в семь домовладений зашла вода. Кроме того, в результате сильного дождя порядка 70 домовладений подтопило в Славянске-на-Кубани, власти развернули пункт временного размещения, куда эвакуировали людей.