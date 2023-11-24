В Туапсинском районе Кубани загорелись несколько гаражей

В тушении огня задействованы 11 человек

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Несколько гаражей загорелись в поселке Джубга Туапсинского района Кубани, площадь пожара составляет 200 кв. м. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В 19:34 мск поступило сообщение о возгорании по адресу: Джубга ул. Новороссийское шоссе. По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание четырех гаражей площадью 200 кв. м", - говорится в сообщении.

По данным Госавтоинспекции Кубани сход селевого потока зафиксирован на спуске с Молдовановского перевала в Туапсинском районе на автодорогу М4 ДОН 1414 км. в сторону п. Джубга. Там на дороге заблокированным оказался грузовой автомобиль. Движение транспортных средств со стороны города Краснодара временно ограничено. Уточняется, что месте работают дорожные службы, принимаются меры по организации реверсивного движения.

В ГУ МЧС уточнили, что в тушении огня задействованы 11 человек и 4 единицы техники.